Addio a Gennaro Barboni. Funerali con cerimonia laica

Oggi Follonica e la Maremma diranno addio a Gennaro Barboni, l’ultimo partigiano combattente presente in Maremma, morto all’età di 100 anni. La camera ardente è aperta da ieri alla Sala Allegri del Teatro Fonderia Leopolda. E oggi alle 11.30 avrà luogo la cerimonia laica di commiato curata dal presidente del Comitato provinciale, Luciano G. Calì, e dal presidente della Sezione Anpi di Follonica, Claudio Bellucci, alla presenza dei rappresentanti istituzionali tra cui l’assessore regionale Alessandra Nardini e il sindaco di Follonica, Andrea Benini. Dopo la cerimonia laica la salma verrà cremata a Livorno. Intanto proseguono i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Barboni. "Nel ricordo di Gennaro Barboni e dei partigiani che il tempo ci sta portando via – afferma il segretario regionale del Pd Emiliano Fossi – continueremo a fare nostre le sue parole, il suo accorato invito, che è anche un monito, affinchè ognuno ‘si impegni per portare avanti azioni concrete e per potenziare la democrazia, che negli ultimi tempi si è indebolita’. Anche noi sosteniamo la proposta appena lanciata dal nostro deputato Marco Simiani di dedicargli una via. Questi uomini e donne a cui dobbiamo la libertà, che abbiamo visto instancabili nel promuovere i valori della Resistenza tra i giovani, con tutte le loro forze, fino all’ultimo, sono e devono rimanere il nostro faro". Commosso ricordo anche da parte della Segreteria Colline Metallifere, e della Segreteria Federazione Grosseto. "Era un marchigiano e dopo l’armistizio non ebbe dubbi nello schierarsi dalla parte giusta, che combatté per la liberazione contro il nemico nazi-fascista, arruolandosi nel battaglione Mario, contribuendo alla conquista di una nuova società – ricordano dal Pci – . La sua morte sopraggiunge in un momento in cui, la storia e, il suo sacrificio, vengono continuamente messi in discussione da rigurgiti revisionisti e messaggi fuorvianti. A noi piace ricordarlo per ciò che ci ha tramandato e per la sua combattiva e reale voglia di cambiare il mondo. Ci uniamo nel cordoglio, esprimendo le condoglianze alla famiglia. Ciao Compagno Gennaro e grazie!".