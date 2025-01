Accoltellato fuori dal locale. Aggredito e lasciato in strada. Ventottenne finisce in ospedale

GROSSETOUn altro accoltellamento in città. Con conseguenza non gravissime, ma che comunque dà l’immagine di una zona, via dei Barberi che necessita di interventi. Un cittadino tunisino di 28 anni è stato ferito. Nelle prime ore di ieri, intorno alle 5, è scattato l’allarme per un uomo che era in evidente stato di ebbrezza, ma anche con delle ferite da taglio nella zona lombare.

Quando sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri di Grosseto, non c’era più nessuno. E il ferito non era certo in grado di raccontare che cosa fosse accaduto più di un’ora prima. I punti fermi sono le ferite di arma da taglio, il ventottenne portato con un’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto, dove è stato curato e dimesso con, al momento, tre giorni di prognosi.

Le indagini. Sull’episodio stanno facendo accertamenti i carabinieri che tra oggi, se non è già avvenuto ieri in base alle condizioni del tunisino, proveranno a capire che cosa è accaduto fuori dal locale, nella zona del centro commericale Le Palme, non lontano dalla Cittadella dello Studente. Sembra che ci sia stata una lite, probabilmente con altri connazionali, o comunque cittadini stranieri.

Per motivi che i militari dell’Arma sperano di ricostruire anche grazie alla testimonianza del giovane, quando sarà in grado.Da capire anche se potranno essere utili le telecamere di videosorveglianza che sono nella zona, ma al momento non è certo che possano avere ripreso qualcosa di importante per le indagini.I carabinieri contano di risalire ai responsabili dell’accoltellamento dopo aver ascoltato il giovane extracomunitario.