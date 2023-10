Accademia Tecnologica edilizia. Esperti in innovazione digitale. Un corso con sbocco sul lavoro

È stato presentato ieri, nella sede dell’Ance in via Monte Rosa, un corso Its promosso dall’Accademia Tecnologica Edilizia.

Il corso "Digital Renovation" verte alla formazione di tecnici per l’innovazione digitale nella ristrutturazione edile, capaci di operare come responsabili di cantiere riguardo la ristrutturazione di un edificio; saranno in grado, inoltre, di collaborare nelle fasi di lettura, pianificazione, organizzazione, gestione e controllo dei processi progettuali ed esecutivi e di assicurare la corretta conduzione delle attività gestionali e operative attraverso l’utilizzo delle metodologie, delle tecnologie e degli strumenti, anche di Smart Building e Restoration. Il corso è rivolto a 25 diplomati tra i 18 e i 35 anni in possesso di buone competenze nell’uso della lingua inglese ed informatica ed offre interessanti sbocchi occupazionali nell’edilizia. Sono 2000 ore di corso distribuite in due anni: il primo anno sarà teorico, mentre il secondo sarà dedicato agli stage retribuiti in azienda. Infatti gli studenti, grazie a un contratto di apprendistato, inizieranno a lavorare già dal loro secondo anno di corso.

"Siamo fieri di poter presentare un corso simile – spiega Massimo De Blasis, presidente Ance Grosseto –. Questo è un momento delicato per il settore e c’è purtroppo una carenza di figure professionali. Questa, quindi, è una grande opportunità per i giovani che consente loro di avvicinarsi a un mondo sempre importante e trainante come quello delle costruzioni. Il corso porta anche modernità e freschezza perché tratta l’innovazione digitale nella ristrutturazione. E il nostro mestiere necessita di continua formazione. I ragazzi, in questo biennio, staranno a stretto contatto con le aziende che hanno un grande interesse a preparare nuove figure professionali, soprattutto in questo momento storico nel quale non ci sono tanti giovani interessati"

"Questo è un Its validissimo, riconosciuto legittimamente dal Miur – spiega il presidente dell’Accademia Tecnologica Edile, Stefano Frangerini –. La competenza è importante e poterla trasmettere ai nostri giovani è essenziale. Nel nostro reparto produttivo la digitalizzazione non viene ancora usata e proprio i giovani, in questo senso, potrebbero diventare delle grandi risorse in grado di far crescere e svoltare questo settore. I nostri corsi sono scelti dalle imprese stesse in base alle necessità. Quindi parliamo di posti di lavoro assicurati e di figure professionali molto richieste. Dobbiamo stare al passo con i tempi, il mondo sta cambiando e il nostro settore non morirà mai, ma è in costante evoluzione. Per questo la formazione è importante".