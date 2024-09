Abio festeggia in piazza la sua ventesima. Giornata nazionale

Sabato 28 torna la Giornata nazionale Abio, l’evento più importante per Abio da sempre al fianco dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie in ospedale, che quest’anno raggiunge la sua ventesima edizione. I Volontari Abio Grosseto saranno presenti a Grosseto in piazza Dante e al Centro commerciale Aurelia Antica (ingresso principale) e a Orbetello, nell’area mercatale.

Durante la Giornata sarà possibile ascoltare le testimonianze dei Volontari e conoscere le attività che svolgono all’interno dei reparti pediatrici.