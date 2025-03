A tu per tu tra rinnovabili e Blue economy

MANCIANOSecondo e ultimo giorno di talk alle Terme di Saturnia. Al Forum in Masseria, la rassegna organizzata da Bruno Vespa con Comin & Partners. Dalle 10 alle 21 si svolgeranno cinque panel, il ’tu per tu’ tra Bruno Vespa e il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani (foto) e l’intervento di 5 ministri del Governo Meloni. È tanta l’attesa per il dibattito delle 10 "Il ruolo delle rinnovabili e del nucleare nella transizione energetica". Un tema molto caldo anche Maremma e in nello specifico a Manciano dove di recente il Ministero dell’Ambiente ha bocciato un progetto di parco eolico (zona Montauto). Tra gli interventi anche sono previsti quelli di Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica e Salvatore Bernabei, Head of Enel Green Power and Thermal Generation. Dopo l’intervista a Giani Tommaso Foti, Ministro per gli affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, parlerà di "Integrazione e cooperazione. Il ruolo dell’Italia in Europa". Di Cultura 4.0 e delle tecnologie digitali a servizio dell’economia della bellezza ne parleranno, tra gli altri, Alessandro Giuli, Ministro della Cultura, Guerino Bovalino, Sociologo dei media e Angelo Crespi, Direttore Pinacoteca di Brera, mentre de "La Blue Economy: una risorsa per il futuro" stati chiamati a intervenire quattro autorevoli personalità, tra queste Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare. Infine "Accessibilità e inclusione: gli strumenti del futuro per la tutela delle disabilità", interverrà il ministro Alessandra Locatelli.

N.C.