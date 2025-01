A teatro con ’Una razza in estinzione’

SCANSANOIl piccolo e grazioso teatro di Scansano torna a ospitare un ricco cartellone di spettacoli. Si comincia oggi, alle 17, con ’Una razza in estinzione’ Teatro canzone omaggio a Gaber-Luporini, allestito da Palcoscenico Produzioni. A parlarne è la sindaca di Scansano, Maria Bice Ginesi (foto). "Sarà – annuncia Ginesi - il primo di nove spettacoli che animeranno il teatro sino al 18 maggio, uno ogni quindici-venti giorni, tutti il sabato o la domenica nel pomeriggio". Titoli diversi come del resto diversi sono i generi: "La scelta dei titoli, diversificati per genere – spiega l’assessora alla Cultura e all’Istruzione Irene Terzaroli – è tale da attrarre un pubblico vario": "Il Vedovo allegro", "Un caffè con Alda Merini: l’inizio della storia", "Giacomo Puccini, l’arte, gli amori", "Il Cavaliere inesistente", "Non tutti i santi vengono per nuocere", "Norma, storia lirica di un’anima lirica", "Calendar girls", "Stupidorisiko". Prima il Covid e poi i lavori di efficientamento energetico hanno fermato gli spettacoli per diversi anni. Ora si riparte. Un’anteprima, in realtà, c’è stata durante le vacanze di Natale con due spettacoli gratuiti pensati per i bambini e le loro famiglie. "Per la riapertura – conclude Terzaroli – abbiamo privilegiato compagnie teatrali locali, non tanto per contenere le spese ma soprattutto per valorizzare una realtà culturale ricca e vivace."