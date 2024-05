A Ravi incendio lambisce le abitazioni

Un incendio è scoppiato ieri pomeriggio in un bosco alle porte della frazione di Ravi a due passi dal centro abitato e vicino alla ex Ravi-Marchi. Non si conoscono i motivi per cui le fiamme sono divampate ma per fortuna, grazie al pronto intervento dei Vigili del fuoco e delle squadre della Vab con cinque mezzi e il personale specializzato, sono state prima contenute e poi domate al calar della sera. Si è alzato in volo anche l’elicottero della Regione che ha contribuito, con una fitta serie di lanci d’acqua, a tenere sotto controllo le fiamme. Sul posto la Polizia municipale che ha provveduto a regolamentare il traffico in entrata e in uscita da Ravi. E’ arrivata anche la Sindaca Stefania Ulivieri che ha confermato come l’incendio avesse interessato via Moravia. "Per fortuna, ha detto la prima cittadina, non ci sono da segnalare danni alle abitazioni e non ci sono stati pericoli per chi abita da queste parti". L’incendio ha interessato una vasta area subito sopra del Parco Giochi ma, come detto, non si lamentano danneggiamenti alle strutture dello stesso parco od alle prime case del paese. Restano da stabilire le cause che hanno provocato il divampare delle fiamme considerato il fatto che al momento non si rileva erba secca.

Roberto Pieralli