A lezione di turismo con il ‘Progetto Borghi’: studenti olandesi oggi a Gavorrano e Caldana

Per il terzo anno consecutivo (nella foto un’immagine dello scorso anno), e l’appuntamento è fissato per oggi, un gruppo di studenti della Stenden University, ha scelto il suggestivo borgo di Caldana per una giornata di aggiornamento organizzato dalla loro università che forma nuovi manager per catene alberghiere. Il borgo di Caldana si presta molto bene per le attività di ricettività extra alberghiera e destination management che risponde alla esigenza di questi studenti e studentesse. Caldana infatti è uno dei borghi prototipi del "Progetto Borghi", gestito dalla cooperativa CoopEra e dal suo gruppo di lavoro composto da Giancarlo dell’Orco destination manager e presidente della cooperativa, Giorgia Bettaccini manager di comunità e vicepresidente e Ilaria Krismer events manager e socia della cooperativa. Gli studenti avranno l’opportunità di approfondire le loro conoscenze in questo settore: l’ accomodation, in costante crescita nell’industria del turismo e dell’ospitalità. Il progetto offre loro la possibilità di acquisire esperienza pratica di come si rende un borgo fruibile con la prenotazione di una casa di un’esperienza e le attività di informazione ed accoglienza omogenea. Questa partnership che nasce fra Fondazione campus Lucca, coordinata dalla professoressa Lemmi Enrica e dalle referenti del progetto Valentina Giannessi e Anna Sirolli, e la Stenden University che accompagna ogni anno gli studenti a Caldana oggi vedrà anche la presenza dell’assessore al Turismo Francesca Mondei. Il gruppo sarà ospite del ristorante Borgo Nuovo.

Roberto Pieralli