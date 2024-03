A lezione di politica. Governare i territori. Nasce una "scuola" per sapere come fare

Non manca mai ai pranzi di famiglia, alle cene con gli amici, nelle chiacchiere dei bar e in qualsiasi conversazione partita da uno scambio di idee per poi scatenare il dibattito. E’ la politica. Se ne parla molto, ma quanto è conosciuta in realtà? E chi vuole saperne di più, cosa può fare? E anche per rispondere a queste domande che nasce il progetto formativo e gratuito rivolto ai cittadini "Scuola del governo", ciclo di incontri dedicato alla cultura amministrativa promosso dall’associazione articolo 97, Fondazione Polo Universitario Grossetano, Dipartimento di Scienze politiche internazionali dell’Università di Siena insieme al Rotary Club Grosseto e all’Associazione Rotariana Carlo Berliri Zoppi, per promuovere la conoscenza i meccanismi delle strutture e delle logiche che governano le amministrazioni locali. Il corso si svolgerà nel Polo universitario grossetano e sarà tenuto da professori universitari e esperti delle materie trattate. Sarà possibile seguire anche da remoto. Parleranno degli organi di governo dell’ente locale, l’organizzazione territoriale, il sistema elettorale, la programmazione economica, l’autonomia differenziata, i servizi pubblici locali, la gestione amministrativa, la gestione delle entrate e all’acceso ai fondi europei, materie scandite in otto giornate, il 3 e 17 aprile, 8 e 22 maggio, 5, 12 e 19 giugno alle 18 e il 3 luglio alle 18.30.

"Dobbiamo formare persone che abbiano interesse ad amministrare, far politica – dice Santo Fabiano, presidente di Articolo 97 –. La politica senza la cultura storica, la conoscenza del territorio diventa puro tecnicismo". "Abbiamo pensato – spiega Alessandro Antichi, presidente del Rotary Club Grosseto –: perché non fare un corso di formazione per aspiranti consiglieri, assessori, sindaci? Così che possano andare a fare questo servizio con consapevolezza. La buona politica non è sostituibile con la tecnica, aspetti diversi da integrare affinché la politica non si riduca all’improvvisazione e facili trucchetti".

"L’iniziativa – dice Domenico Saraceno, presidente dell’Associazione Rotariana Carlo Berliri Zoppi – è importante sotto il punto di vista dell’educazione civica, tesseremo la tela in favore della conoscenza".

"C’è bisogno – afferma Gerardo Nicolosi, direttore del Dipartimento di Scienze politiche ed internazionali dell’Università di Siena – di maggior duttilità nella comprensione di una realtà locale, che va oltre alle norme. Le amministrazioni locali devono essere palestre di democrazia e di buon governo".

Per informazioni ed iscrizioni: https://accademiaformativa.it.