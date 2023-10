A lezione con lo Csen per diventare educatore cinofilo

Fare l’educatore cinofilo? Bene con Csen Grosseto è possibile. Aperte le iscrizioni per il corso di educatore cinofilo organizzato dal comitato provinciale dello Csendi Grosseto. La sede è quella del Centro cinofilo della Scuola Cinotecnica Italiana, situata in località "Casalone" a Grosseto. A partire da sabato 24 e domenica 25 novembre partiranno i corsi, con cadenza mensile. Per info: 346 8015084, o mail: info@scuolacinotecnicaitaliana.it - sito web Scuola Cinotecnica Italiana: http:scuolacinotecnicaitaliana.itabout