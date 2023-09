"A Grosseto torna "A spasso nel Medioevo": Rievoca il Grifone e il 1327".

Dopo il successo dello scorso anno, ritorna "A spasso nel Medioevo. Sulle orme del grifone". L’appuntamento sarà per questo fine settimana, all’insegna di attività che riporteranno il centro storico nel 1300. "Siamo contentissimi di poter proseguire questa manifestazione – spiega il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – Quest’anno, il corteo storico prende spunto dalla vicenda di Ludovico Il Bavaro che le cronache del tempo lo vedono in Maremma nel 1327. Nel 1328 in viaggio da Roma verso la Baviera, l’imperatore tenta invano di espugnare la città. L’esercito imperiale entrò nella Maremma grossetana e si presentò sotto la città il 17 settembre 1328". "A marzo 2015 – dice il vicesindaco Bruno Ceccherini – il Consiglio Regionale ha introdotto la ricorrenza del ‘Capodanno dell’Annunciazione’ per ricordare che fino al 1749, in Toscana, l’anno civile iniziava il 25 marzo, giorno in cui la Chiesa aveva collocato la festa dell’Annunciazione. Proprio per ricordare questa antica traccia della storia toscana, il Consiglio Regionale ha deciso di affiancare alla celebrazione varie iniziative promosse dai territori attraverso un bando per sostenerne la realizzazione e valorizzare, al tempo stesso, il lavoro delle tante realtà associative, culturali e sociali presenti. Spetta al Comitato delle rievocazioni storiche della Toscana individuare annualmente una città che ospiti la celebrazione regionale del Capodanno e nel 2023 la scelta è andata su Arezzo. Tramite la nostra iniziativa, intendiamo candidarci alla celebrazione regionale, iniziando a promuovere il coinvolgimento dell’intero territorio in una comunione di intenti, per far risaltare il patrimonio culturale della nostra provincia nella sua interezza".