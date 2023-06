A Grosseto, Aforisma organizza la quinta edizione di 'Oper.A', corso triennale gratuito per acconciatori

Rimettersi in gioco costruendo il proprio futuro: "Aforisma" organizza la quinta edizione di ‘Oper.A.’ il corso triennale gratuito di istruzione e formazione professionale per acquisire la qualifica di acconciatore - operatore del benessere, dedicato a 15 giovani tra i 14 ed i 18 anni. "Un percorso di studio alternativo al tradizionale percorso scolastico caratterizzato da una modalità didattica laboratoriale dove le competenze si "imparano facendo" – spiega Grazia Ambrosino presidente della Società Cooperativa Aforisma impresa sociale - un’educazione inclusiva che permette di assolvere l’obbligo di istruzione con tutor che supportano i ragazzi nella crescita umana e professionale lavorando sulle motivazioni e fornendo insieme competenze tecniche". Le iscrizioni sono aperte, per saperne di più Aforisma organizza un’Open Day: appuntamento giovedì alle 15 il laboratorio di acconciatura in via Topazio 7 a Grosseto. "Un’occasione per conoscere l’offerta formativa, i docenti ed i molti sbocchi occupazionali - continua Francesca Raspanti responsabile Iefp Aforisma - assistendo ad uno speciale show-coiffeur tenuto dagli allievi dei corsi già avviati che saranno a disposizione per una piega dimostrativa". Il corso I.e.F.P. Oper.A. 5, valido per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto dovere all’istruzione e formazione professionale, è organizzato dalla società cooperativa Aforisma Impresa Sociale ed è finanziato dalla Regione Toscana con fondi ministeriali e rientra nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. Per contatti, informazioni e iscrizioni 0564468591-92-94, mail [email protected], sito web www.aforismatoscana.net.