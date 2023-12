A Follonica la ’Vita è Bella’. Una giornata per l’ospedale

Oggi a Follonica è una data importante per la solidarietà. Si svolgerà infatti l’evento di beneficenza "La Vita è bella", un’intera giornata di festa e di raccolta fondi a sostegno dell’ospedale Misericordia di Grosseto, promossa da tre ex pazienti del reparto oncologico dell’ospedale. In collaborazione con il Comitato per la Vita di Grosseto e la Proloco Follonica, la raccolta fondi contribuirà all’acquisto di un "Sistema ecografico di elevato livello qualitativo destinato alla Radiologia interventistica oncologica e muscoloscheletrica dell’ospedale, per l’esecuzione di procedure complesse ecoguidate di alta specializzazione". Sarà possibile partecipare alla passeggiata cittadina "La Vita è bella", accompagnati dalla guida turistica Mario Matteucci, con ritrovo alle 9.30 la postazione della Pro loco, nel contesto del Villaggio di Babbo Natale, l’ex Casello Idraulico a Follonica. Nel pomeriggio, a partire dalle 17 inizierà la Festa il Ristorante Bellavista Parrini, sul lungomare follonichese in viale Italia 103, con presentazione del progetto, interventi degli ospiti (medici ed istituzioni locali). La Festa proseguirà dalle 17.30 con l’Aperitivo, allietati dalla musica dal vivo del gruppo "Sara Trio live". Dalle 20 cena con scelta tra menù di terra, mare o vegetariano, a seguire musica dal vivo con il gruppo "Divi Tardivi" ed al termine della serata sfilata di accessori moda. La "Vita è bella" è un progetto nato dalla volontà di tre donne follonichesi, accomunate dal percorso come pazienti oncologiche. "Lo scopo – affermano le tre donne – è di sostenere e ringraziare l’ospedale Misericordia di Grosseto ed i suoi valenti medici ed infermieri, oltre a sensibilizzare l’opinione pubblica non solo sul tema della salute, ma anche sulle problematiche a livello psicologico nella vita di tutti i giorni che può purtroppo essere stravolta dall’impatto della malattia nell’ambito dei rapporti e delle relazioni sociali e lavorative". Chi vorrà partecipare alla passeggiata del mattino, potrà iscriversi scegliendo il tipo di contributo che vorrà dare, semplicemente acquistando un cappellino, una t-shirt (od entrambi), con la stampa "La Vita è bella".