A Follonica e Castiglione inizio dell’anno con tuffi in mare

Domani, giorno di Capodanno, a Follonica, in viale Italia, torna l’appuntamento annuale con "Tuffiamoci nel nuovo anno". Il Comune di Follonica, con la collaborazione del Comitato locale della Croce Rossa Italiana e la Sezione nazionale Salvamento di Follonica, organizza il primo bagno in mare per salutare il 2024 e dare il benvenuto al 2025. Da un’idea nata nel 2015 e una partecipazione di circa 25 follonichesi, siamo arrivati all’undicesimo anno di questo appuntamento ormai tradizionale, che ha visto un incremento importante di partecipanti e di curiosi. Il ritrovo è per domani alle 11 alla spiaggia libera adiacente i Bagni Florida. Chi è interessato potrà iscriversi gratuitamente alla postazione allestita all’ingresso della spiaggia, e ritirare la maglietta in ricordo dell’evento. E poi tutti in mare.

Anche a Castiglione della Pescaia il primo giorno dell’anno si aprirà, come da tradizione, con il tuffo in mare, in programma domani alle 11 alla spiaggia ex Maristella. La festa in piazza de La Capannina poi continua con "Benvenuto 2025": dalle 15 alle 19 il Villaggio di Natale di piazza Garibaldi saluta l’anno nuovo con tanta musica per grandi e piccini.