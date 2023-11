Violenza sulle donne, Rachele reagì con una favola: "Il mio principe azzurro era un orco"

Firenze, 25 novembre 2023 - In piazza c'erano le donne di Nosotros, quelle del Movimento Donna, Vita, Libertà e i rappresentanti di Firenze in rosa onlus ma anche di alcune associazioni di categoria come Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato. Tutti in piazza della Signoria, con oltre duemila persone, per l’evento promosso da QN insieme al Comune di Firenze in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne.

Rachele Ignesti tiene in mano un cartello "Il mio principe azzurro era un orco". Da sedici anni fa il clown in corsia nell’Ospedale Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri, a Bagno a Ripoli (Firenze) e ha partecipato a diverse missioni umanitarie all’estero vestendo i panni di clown sociale.

Eppure, dietro a quel sorriso dirompente, si agitano ombre, quelle difficili da dimenticare. Da giovanissima ha subito una violenza da parte di un ex fidanzato. Oggi Rachele insegna nelle scuole ai ragazzi cosa è la violenza. "Per anni sono rimasta nel silenzio, non ho denunciato perché mi sentivo io quella sbagliata – racconta – poi ad agosto del 2020 ho partecipato al Festival della Bugia, classificandomi al terzo posto. Quell’anno era stato istituito il tema “Le favole”, quindi decisi di buttare giù una favola sotto forma di dialogo, che poi rappresentai sul palco insieme a mia figlia. Nel dialogo le parlavo di un principe azzurro più bello di me, che cantava meglio e che sapeva fare tutto, mentre io non ero mai all’altezza. Alla fine la bambina mi chiedeva “Ma il tuo principe ti ama?”, alla domanda le facevo vedere dei lividi però poi le dicevo una bugia, cioè che quei segni me li ero procurati da me. Descrivevo un principe quando, invece, stavo parlando di un orco. Quella volta sul palco non ho vinto, sono arrivata solo terza, ma nessuno sapeva che dietro la mia bugia c’era una storia personale”. Il dialogo con sua figlia sul palco è diventato un libro, un racconto illustrato che si intitola “Il mio nuovo principe azzurro” e sarà presentato domani 26 novembre alle 16 al Conventino.