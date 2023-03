Insieme contro la violenza sulle donne, evento al Teatro Reims

Stop alla violenza sulle donne (foto Ansa)

Firenze, 22 marzo 2023 - “Insieme contro la violenza, l’autonomia è rinascita”, è l’evento che Fondazione Marcello Gori e Artemisia Centro Antiviolenza hanno organizzato, in collaborazione con Loriolo, il prossimo 24 marzo al Teatro Reims per sostenere programmi di formazione professionale destinati a giovani donne che stanno effettuando percorsi di uscita dalla violenza.

Sarà una serata che, oltre ad approfondire il tema della violenza e del recupero dell’autonomia, permetterà al pubblico di divertirsi assistendo alla rappresentazione dello spettacolo teatrale Rumors. Alle volte, per una donna e i propri figli e figlie, uscire da una situazione di violenza vuol dire lasciare tutto: casa, lavoro, amicizie e abitudini. Per riacquistare la propria quotidianità, oltre al supporto psicologico, è necessario raggiungere l’indipendenza economica. Insieme contro la violenza ha lo scopo di finanziare borse di studio di alta formazione presso la Scuola del Cuoio di Firenze destinate a giovani donne che stanno seguendo percorsi di uscita dalla violenza. Un corso professionalizzante che darà competenze e strumenti alle giovani donne per potersi inserire nel mondo del lavoro e riacquistare così la propria indipendenza.



Durante la serata interverranno: Benedetta Albanese Assessora pari opportunità Comune di Firenze, Sara Funaro Assessora Welfare Comune di Firenze, Barbara Gori Presidente Scuola del Cuoio e Presidente Fondazione Marcello Gori, Elena Baragli Presidente Artemisia, Antonio Susini, Direttore Artistico Teatro Reims. Dopo il breve dibattito di presentazione andrà in scena “Rumors” di Neil Simons, nell’adattamento di Nuova Compagnia di Prosa “Città di Firenze” per la Regia di Leonardo Cammunci, un’esilarante storia di bugie, fraintendimenti, coperture e sotterfugi che porterà in fine a scoprire la verità: chi ha sparato al vicesindaco di NewYork?



È prevista una donazione base di 25 euro, per prenotazioni e informazioni è a disposizione l’indirizzo mail [email protected] o il numero di telefono 335 7493837. Il Centro Antiviolenza Artemisia contrasta la violenza su donne, bambini, bambine, adolescenti, e supporta adulti e adulte vittime di violenza nell’infanzia. Promuove la tutela dei loro diritti e offre gratuitamente servizi specialistici di ascolto, consulenza, protezione e cura. www.artemisiacentroantiviolenza.it. La Fondazione Marcello Gori introduce giovani in difficoltà al mondo del lavoro offrendo corsi di artigianato della pelle della durata di 9 mesi presso la Scuola del Cuoio. www.fondazionemarcellogori.org L’associazione Loriolo, che gestisce il Teatro Reims di Firenze, oltre ad organizzare rappresentazioni teatrali e musicali, si occupa di promozione e diffusione della cultura teatrale, nonché di formazione extra-scolastica e contrasto alla povertà educativa. www. teatroreims.it.