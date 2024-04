Vicchio, un convegno sulla visione economica di Don Milani

Vicchio (Firenze), 24 aprile 2024 - Si continuerà a riflettere sulla figura e l'opera del priore di Barbiana, sempre nell'ambito del centenario della nascita, sabato 27 aprile a Vicchio con la presentazione del libro "Don Milani, alle radici dell'economia alternativa" (Feltrinelli), alla presenza di due degli autori, Ugo Biggeri e Aldo Bondi. Si va ad approfondire un aspetto fra i meno studiati: la sua visione di economia e le contraddizioni sociali nell'economia di mercato; concetti da cui negli anni successivi si sono originate elaborazioni culturali ed esperienze di consumo critico, di un'economia e una finanza alternativi, eticamente fondate e tese a un altro sviluppo, a una diversa prosperità. L'incontro è organizzato dal Comune, l'Istituzione culturale Don Milani, la Fondazione Don Milani, il Comitato per il centenario Don Milani e la Fondazione FinanzaEtica, con il patrocinio di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione dei Comuni del Mugello. Dopo i saluti del sindaco di Vicchio Filippo Carlà Campa, interverranno la presidente del comitato nazionale per le celebrazioni del centenario Rosy Bindi; il vice presidente di Banca Etica Aldo Soldi; l'economista e storico Luigino Bruni; i presidenti dell'Istituzione culturale e della Fondazione Don Milani, Leandro Lombardi e Agostino Burberi. "Sarà un'interessante occasione per riflettere e approfondire il suo pensiero, la sua visione per un'economia non avara, più giusta e vicina ai deboli. Radici di quelle esperienze di economia solidale, alternativa, etica oggi presenti", sottolinea il sindaco Filippo Carlà Campa.

