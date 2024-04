Vicchio, al Teatro Giotto “5 anni in 5 parole”. Resoconto di fine mandato

Vicchio (Firenze), 11 aprile 2024 - Si è tenuto ieri sera al Teatro Giotto a Vicchio “5 anni in 5 parole”, incontro pubblico nel quale il sindaco Filippo Carlà Campa e la Giunta hanno illustrato il resoconto di fine mandato. Numerose le persone presenti. Sono stati ripercorsi i 5 anni di attività amministrativa, nelle scelte, nelle cifre, nei progetti e nei cantieri, in particolare quelli relativi al Pnrr ma non solo, nei momenti più significativi, con gli interventi del sindaco e di ogni assessore. I progetti più rilevanti, economicamente e socialmente, riguardano: la realizzazione di dieci alloggi di edilizia residenziale pubblica e di un centro operativo per servizi essenziali alla popolazione (soggetto attuatore Casa spa); la riqualificazione della piscina comunale e del lago di Montelleri; i lavori al ponte in località Ponte a Vicchio che al ponte Trasassi, il consolidamento delle frane in località Carbonaia, Vitigliano e Pesciola, Paterno, oltre alla manutenzione di strade e rifacimento asfalti nelle frazioni, 7 aree gioco per bambini. Ed ancora: la realizzazione della rotatoria tra la Sp551 e viale Beato Angelico, a cura di Città Metropolitana, opera necessaria a migliorare la circolazione; la realizzazione dei tratti della Ciclovia Sieve-itinerario dei tre laghi tramite l’Unione dei Comuni Mugello; il progetto per la messa in sicurezza idraulica del lago di Montelleri; la previsione da parte di Rfi di eliminare il passaggio a livello sulla Provinciale. In tema di transizione ecologica, è prevista, con autorizzazione della Regione, la realizzazione dell’impianto eolico in loc. Monte Giogo di Villore; si è favorita con il coinvolgimento diretto del Comune la costituzione della CER (Comunità Energetica Rinnovabile); sono state implementate le stazioni di ricarica per la mobilità elettrica (una piazza della Vittoria, 8 punti tra piazza Puccini, largo don Corsinovi e viale della Resistenza); con la variante al POC (Piano Operativo Comunale) si è ampliata la possibilità di installazione di impianti fotovoltaici e solari nelle aree urbanizzate, compreso il centro storico. Di particolare interesse è stato il progetto europeo “Blue Samm” di cui il Comune è tra i primi soggetti promotori. "Servire il mio paese, mettersi a disposizione per la comunità, è un privilegio, un'esperienza straordinaria di cui sono grato - afferma il sindaco Filippo Carlà Campa -. L'ho fatto con l’obiettivo di far crescere e migliorare Vicchio. Con un'Amministrazione impegnata nella gestione dei problemi pratici e immediati ma anche e soprattutto nel gettare le basi per il domani. Le scelte politiche sono state rivolte alla progettazione e attuazione di interventi e attività con rilevanti fondi e finanziamenti, come il PNRR, che cambieranno il volto di Vicchio". Maurizio Costanzo