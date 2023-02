Urta contro i parapedonali e abbandona l’auto sui binari della tramvia: stop al servizio

La tramvia a Firenze

Firenze, 14 febbraio 2023 - Ha urtato contro i parapedonali sul marciapiede e ha lasciato l’auto incidentata sui binari per darsi alla fuga. Si tratta del conducente di una Peugeot 307 con targa francese che ieri sera ha provocato un incidente in via Corridoni bloccando il servizio della linea T1 per circa mezz’ora.

Secondo la prima ricostruzione della polizia municipale poco prima delle 20.30 per ragioni da accertare l’auto ha urtato contro 5 paletti parapedonali collocati sul marciapiede lungo la sede tranviaria abbattendoli. Dopo di che il conducente ha abbandonato la Peugeot con le ruote sui binari del tram e si è dato alla fuga. Sul posto è intervenuta una pattuglia che ha fatto rimuovere la vettura dal carroattrezzi e il servizio del tram è ripreso intorno alle 21. L’auto è risultata intestata a un cittadino francese non residente a Firenze. In corso le ricerche per rintracciare il conducente che rischia varie sanzioni per incidente con fuga (302 euro e decurtazione di 4 punti dalla patente), velocità non commisurata alla situazione (87 euro e decurtazione di 5 punti della patente), danneggiamenti (42 euro con obbligo di ripristino dei luoghi).

E pensare che esattamente tredici anni fa entrò in funzione la linea T1 della tramvia. Denominata originariamente Linea 1, con una lunghezza di 7,4 chilometri e quattordici fermate, da quel momento avrebbe trasportato centinaia di milioni di passeggeri, partendo da “Villa Costanza”, a Scandicci, e arrivando alla stazione di Santa Maria Novella.

I lavori iniziarono nel 2005, dando inizio alla realizzazione di un progetto infrastrutturale che continua a svilupparsi nel tempo, attraverso un sistema di rete tramviaria che si amplia e articola per rendere sempre più agevoli gli spostamenti e i collegamenti all’interno dell’area metropolitana. La storia della tramvia a Firenze affonda in realtà le radici nel lontano 1879, con l’inaugurazione della prima navetta a cavalli che collegava Firenze a Peretola, ricorda il Comune di Firenze.



Quasi un secolo più tardi, anche a Firenze, come in altre città italiane ed europee, gli impianti tecnologici tramviari furono ritenuti obsoleti, in favore del trasporto su gomma. Così il 20 gennaio 1958 il servizio della tramvia fu soppresso, con la conseguente dismissione di tutti i binari e delle linee aeree.



Il 14 febbraio 2010, 13 anni fa, Firenze salutò il ritorno dei tram.