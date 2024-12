Trova 49 milioni di euro e li restituisce: il gesto più generoso del 2024

Firenze, 31 dicembre 2024 - Una cifra da capogiro, 49 milioni di euro, trovata in terra e restituita. È accaduto a Lecce. Il ritrovamento è stato di Andrea Guido, assessore comunale che ha trovato per terra un assegno circolare di 49 milioni di euro in una delle vie più trafficate della città. "Pensavo fosse uno scherzo, ma non lo era - ha raccontato - . Quando ho visto tutti quegli zeri, non riuscivo a crederci, era una cifra surreale. Ho pensato di portarlo in questura, poi mi è venuto in mente di contattare il corriere per capire se conoscessero il proprietario. Era un suo cliente e lo ha subito avvisato: era già dai carabinieri per denunciare lo smarrimento dell'assegno".

I proprietari del negozio effettivamente conoscevano chi l'aveva perso, un facoltoso imprenditore edile salentino, e così l'assessore ha lasciato in custodia l’assegno e il proprietario è tornato in possesso del denaro. Anche chi non ha la fortuna di trovare un assegno milionario per terra, può fare la propria parte e fare la differenza. Lo dimostrano le tante storie solidali che abbiamo raccontato durante quest’anno.

Come quella di una coppia che, a Firenze, la mattina ha fatto una tappa al Meyer per donare il sangue e poi via, di corsa, in Palazzo Vecchio per pronunciare il fatidico sì. È questa la scelta solidale di Giulia e Michele, una coppia di storici donatori del Centro trasfusionale dell’ospedale pediatrico fiorentino che, subito dopo il prelievo, sono convolati a nozze con una cerimonia intima, ma molto emozionante nella Sala Rossa del Comune. Sono due storie, dei tanti, tantissimi gesti che sono stati compiuti quest’anno da parte di gente comune che si è spesa per il prossimo, anche senza finire sui giornali. Tra guerre e conflitti che insanguinano il mondo, sono questi gesti solidali, piccoli o grandi che siano, ma tutti preziosissimi, a rappresentare la parte migliore di questo 2024 agli sgoccioli.

Maurizio Costanzo