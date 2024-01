Alla ricerca della Befana: la ‘vecchietta’ arriva sul treno a vapore

Firenze, 6 gennaio 2024 - Da Firenze a San Piero a Sieve. È lo speciale treno a vapore della Befana che parte oggi, 6 gennaio. All'arrivo nel comune mugellano è previsto un rinfresco offerto dalla Proloco di San Piero a Sieve e intrattenimento per tutti i passeggeri.

Il tradizionale treno a vapore è un appuntamento molto atteso da grandi e piccini. La manifestazione è organizzata dall'Associazione Toscana Treni Storici "Italvapore" in collaborazione con la Proloco di San Piero a Sieve, il Comune di Scarperia e San Piero, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello. È il trentunesimo anno che si tiene questa storica manifestazione. Il ritorno è previsto nel pomeriggio. I biglietti per questo tremo speciale sono andati tutti esauriti. Il biglietto singolo per un adulto è di 30 euro, mentre hanno viaggiato gratis i bambini fino a tre anni che dovranno obbligatoriamente viaggiare in braccio ai genitori.

