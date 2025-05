Ciclismo: domenica la Coppa Comune di Pontedera giovanissimi

di Antonio Mannori Pontedera,1 maggio 2025 - Impegno organizzativo nella prima domenica di maggio per la società Una Bici X Tutti-Team Pietro De Angeli del presidente Claudio De Angeli. Il sodalizio organizza infatti la seconda Coppa Comune di Pontedera per i giovanissimi grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale e dell’azienda D.M. Engineering Led. La manifestazione si svolgerà in circuito e le strade interessate sono Via Fleming, Via Fantozzi, Via Donatori del Sangue e Via Turati, strade in pratica attorno all’ampio parcheggio dell'ospedale Lotti. La partenza della prima categoria, quella della G1 (7 anni) è fissata per le ore 10, mentre i concorrenti iscritti tra maschi e femmine sono 230 provenienti da tutte le province della Toscana. Il ritrovo presso il Bar Tychè adiacente al campo gara, per un paio di ore di spettacolo e di festa.