Toscana, sicurezza sul lavoro: mille ispezioni in più nei cantieri

Firenze, 7 maggio 2024 - Nel 2024 la Regione Toscana intende fare mille ispezioni in più sui cantieri, arrivando a quota 4.500 verifiche a tutela della sicurezza sul lavoro. È questo l'obiettivo che palazzo Strozzi Sacrati ribadisce in una nota, precisando che per centrare il traguardo intende assumere con un contratto di tre anni 25 ispettori con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria (11 nell'Asl Centro, otto nell'Asl Nord Ovest, sei nell'Asl Sud Est) e otto dirigenti (di cui quattro nell'azienda sanitaria centrale e gli altri distribuiti equamente fra le altre due aziende).

A finanziare le loro retribuzioni la Regione prevede uno stanziamento annuo di 1,6 milioni garantiti tramite un apposito fondo alimentato dalle sanzioni comminate in materia di sicurezza sul lavoro. A deciderlo è stata la Giunta su proposta del presidente della Regione, Eugenio Giani, e dell'assessore regionale alla Sanità, Simone Bezzini. L'iniziativa della Regione intende andare a compensare il disimpegno dello Stato in termini di ridimensionamento del ruolo delle Asl e di mancati investimenti nel potenziamento dei servizi di prevenzione, igiene e sicurezza sul lavoro, si spiega.

La deliberazione, aggiunge la Regione, è inoltre il frutto di un lavoro di concerto con i sindacati confederali e risponde all'obiettivo di rilanciare l'impegno per la sicurezza sul lavoro, da sempre al centro dell'agenda politica regionale.