Stile e filiera: i due volti del fashion si incontrano a Inside

Firenze, 18 giugno 2025 - La moda è vista e tatto, ispirazione e sperimentazione, intuizione ed esecuzione. È la creatività dello stilista, ma anche la competenza dell’azienda che mette a punto il tessuto “perfetto”. A far dialogare i due volti del mondo del fashion torna l’evento che riunisce i protagonisti dell’alta moda e della manifattura del lusso nell’analisi e nella definizione delle prossime tendenze. Sono tre gli appuntamenti della terza edizione di “INSIDE - Tendenze colori e materiali autunno inverno 26/27”, evento organizzato da Leather&Luxury. Un format a cadenza semestrale che rappresenta un importante momento di incontro e confronto tra professionisti della filiera e brand. Per questa edizione, il focus riguarderà i trend che vedremo nelle prossime sfilate.

Si partirà il 18 giugno (ore 17) a Villa Viviani a Settignano (via Gabriele D’Annunzio 218) sulle colline di Firenze, città attorno alla quale si è storicamente radicata una grande tradizione sia di moda che di manifattura del lusso. Da Firenze si passerà quindi a Parigi: la settimana successiva, il 25 giugno (ore 16) la tappa sarà infatti la sede parigina dell’Istituto Marangoni (rue Boissière 15). L’evento nella Ville Lumière, città che da sempre vanta il primato di capitale della moda, è infatti realizzato proprio in collaborazione con la prestigiosa università privata specializzata nei settori del fashion, del design e dell’arte. Chiusura il 2 luglio (ore 17) negli spazi di Villa Sagredo (via Sagredo 3/a) a Vigonovo (Ve). Una scelta non casuale: come la Toscana, il Veneto è uno dei protagonisti del made in Italy e tra i motori principali del settore moda del Paese.

Inside nasce con l’obiettivo di essere un punto di ritrovo per tutti i diversi attori del mondo del fashion che, a diverso titolo, si occupano di ricerca, stile, sviluppo prodotto per pelletteria, calzatura, abbigliamento e gioiello.

Griffe ma anche brand emergenti e designer avranno la possibilità di incontrare azienda della filiera di alto livello dalle quali poter prendere ispirazione che arriva dai colori, dai materiali e dalle lavorazioni che quest’ultime, vere e proprie eccellenze del settore, sono in grado di realizzare sia autonomamente che in co-branding. In questo modo le soluzioni creative si amplificano in modo esponenziale.

Sollecitazioni che, in un gioco di specchi, stimolano la creatività da un lato e offrono gli input per studiare nuove idee dall’altro, grazie anche alla possibilità di approfondire e immergere le proposte stilistiche in quattro diversi scenari, risultato di analisi sociologiche, trend hunting e market research.