Starbucks a Firenze, venerdì l'inaugurazione alla città: ecco un'anteprima

di ROSSELLA CONTE Firenze, 29 giugno 2023 – Firenze, città dell’arte e della cultura, patria di Dante e culla del Rinascimento, dà il benvenuto al terzo store Starbucks aperto in via dei Cerretani. Il negozio sarà aperto al pubblico a partire da domani, venerdì 30 giugno, creando 31 nuovi posti di lavoro.

A due passi dalla Cattedrale di Santa Maria del Fiore, il nuovo store unisce le tinte cromatiche della vicina cattedrale con degli artwork a tema botanico. Il design del negozio rispetta le strutture architettoniche esistenti con archi, volte e soffitto con travi in legno.

Lo store si estende su una superficie di 200 metri quadrati e offre oltre 40 posti a sedere che regalano uno spazio ampio e accogliente, adatto sia per gruppi di amici, sia a chi ha bisogno di un luogo tranquillo per lavorare o rilassarsi.

Vincenzo Catrambone, general manager di Starbucks Italia sottolinea: “Siamo felici di aprire questo terzo store nella splendida città di Firenze, a pochi passi da due dei monumenti più iconici dell’arte architettonica italiana. Sin dal suo ingresso, nel 2018, nel mercato italiano, la partnership tra Starbucks e Percassi ha portato lo storico marchio americano nei luoghi più belli della nostra penisola, con l’obiettivo di rendere i dipendenti, i clienti e il caffè gli elementi cardine dell’azienda”.

Tra le novità un menù con le proposte food che comprendono bagel, croissant e muffin, offrendo ai consumatori la possibilità di gustare l’offerta food and beverage di Starbucks nel centro di Firenze.

"Siamo entusiasti di aprire il nuovo store nella magnifica cornice di Firenze - conclude Matteo Morandi, ceo di Starbucks Italy - che accoglierà la comunità locale e i turisti che arrivano in città per ammirare alcuni tra i migliori capolavori d’arte che il nostro Paese offre. Questa apertura rafforza il nostro impegno a continuare la crescita in Italia, con l’obiettivo di portare l’esperienza unica di Starbucks ad ancora più consumatori italiani”.