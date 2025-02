Firenze, al via la nuova stagione del Teatro Puccini

Firenze, 28 settembre 2021 – Nuovi tempi per altre idee. Così s'intitola la prima parte della stagione teatrale 2021-2022 del Puccini, al via da ottobre con 12 spettacoli. Il teatro accoglierà il pubblico in una sala rinnovata: oltre a un’acustica di alto livello ottenuta con lavori eseguiti nell’estate 2020 metà della platea è stata recentemente rialzata, attraverso un sistema di gradinate, che rendono ottima la visuale da tutte le file, anche dalle ultime. In base alle norme vigenti, la capienza attuale del Puccini è ridotta a 336 posti.

Molti gli spettacoli 2020 che saranno recuperati in questa prima parte della stagione teatrale che sarà aperta, il 23 ottobre, da Annagaia Marchioro con #pourparler, ispirato alla stand up comedy americana. Mario Perrotta con In nome del padre, spettacolo in programma nel marzo 2020, finalmente andrà in scena sabato 30 ottobre. Seguono la Compagnia Lombardi-Tiezzi con Antichi maestri di Thomas Bernhard, Le ragazze di San Frediano con Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino e poi Eugenio Allegri in Novecento di Alessandro Baricco.

Drusilla Foer porterà in scena Eleganzissima, recital riproposto in una nuova versione aggiornata. Claudio Casadio è protagonista de L’Oreste, uno spettacolo dove l'interazione è continua tra teatro e fumetto animato, grazie alla mano di Andrea Bruno, uno dei migliori illustratori italiani, e alla collaborazione con il Festival Lucca Comics. Ascanio Celestini è protagonista de I parassiti – un diario nei giorni del Covid-19, monologo che nasce dalle riflessioni di Celestini durante questi mesi di pandemia, in programma il 7 dicembre.

Per la prima volta al Puccini arriva anche Lodo Guenzi con Uno spettacolo divertentissimo che non finisce assolutamente con un suicidio. Fulvio Cauteruccio invece è protagonista di Cuore, un monologo dedicato al Capitano della Fiorentina Davide Astori: la storia di Astori è un punto di partenza per viaggiare nel mondo del calcio e dei suoi campioni e per plaudire alla felicità e alla gioia che questo sport regala a milioni di persone. Appuntamento martedì 14 e mercoledì 15 dicembre.

Roberto Latini sarà al Puccini con Cantico dei Cantici, lo spettacolo con cui ha conquistato il Premio Ubu 2017 come miglior attore. Capodanno con Contromano: se non andavamo da nessuna parte, come abbiamo fatto a sbagliare strada? di e con Katia Beni e Anna Meacci.

Per gli spettacoli fuori stagione, apre lunedì 4 ottobre e per i sei lunedì successivi, #Personae, il progetto di Anna Meacci con gli attori e autori del Laboratorio di scrittura creativa Dimenticanza: sette appuntamenti per raccontare le storie di donne e uomini dalle vite eccezionali. Seguiranno Il malato immaginario da Molière prodotto da Catalyst con Riccardo Rombi, lo spettacolo coreutico Boomerang gli illusionisti della danza, Roberto Mercadini con Fuoco nero su fuoco bianco, un racconto tentacolare tratto dalla Bibbia ebraica e Il Lercio Show. Gradito ritorno è quello dell’Orchestra Nazionale Jazz Giovani Talenti, formazione nata proprio al Teatro Puccini, che proporrà un concerto con la direzione di Paolo Damiani.

Saranno infine recuperati due spettacoli della stagione teatrale 2019/2020: Frida, con la compagnia di danza Lyric Dance Company e coreografie di Alberto Canestro, in scena domenica 31 ottobre all 21, e All’alba perderò di e con Andrea Muzzi, in programma il 2 dicembre. Non mancherà in questa prima parte di stagione anche Per grandi e Puccini, la rassegna teatrale dedicata ai bambini, con spettacoli prodotti dalle compagnie Centrale dell’Arte, KhoraTeatro in collaborazione con Entr’Arte e Pupi di Stac.