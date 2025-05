Trofeo Sergio Ariani, foto e classifica della gara a coppie

Firenze, 10 maggio 2025 – È ripartita con grande partecipazione l’attività podistica serale fiorentina grazie al 22° Trofeo Sergio Ariani, la classica corsa a coppie organizzata dal GS Le Panche Castelquarto, che si è svolta sul tradizionale percorso di 7 chilometri.

Qui LA CLASSIFICA

Il regolamento, come sempre, ha richiesto che le coppie tagliassero insieme il traguardo, dando alla gara un sapore particolare fatto di sintonia e collaborazione. Presente anche un tracciato a carattere ludicomotorio, pensato per chi desiderava partecipare in modo non competitivo. Le 157 coppie al via hanno quasi eguagliato il record storico della manifestazione, un risultato significativo in un periodo in cui molte gare fanno i conti con una riduzione delle presenze.

«È come se il record fosse stato battuto – ha commentato Cinzia Silori, presidente del GS Le Panche – vista la flessione generale che colpisce le manifestazioni podistiche in tutta Italia». Al termine della gara, presso il circolo Le Panche di via Caccini, gli organizzatori hanno accolto i partecipanti con un ricco buffet e curato le premiazioni delle coppie più veloci. Il servizio fotografico, realizzato dalla ETS Regalami un Sorriso, è disponibile online ed è indicizzato per numero di pettorale, consentendo a ogni partecipante di ritrovare facilmente le proprie immagini.