Scatta alle Cascine, tra sport e solidarietà

Firenze, 4 maggio 2025 – Il Parco delle Cascine di Firenze si è trasformato in un grande palcoscenico di sport, impegno e solidarietà, ospitando la 13ª edizione della corsa podistica Scatta alle Cascine. Un evento ormai divenuto tradizione, organizzato con cura e passione da ben 26 Lions Club delle province di Firenze e Prato, insieme al Leo Club di Firenze, con il prezioso patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Firenze.

Un successo non solo per la partecipazione entusiasta di atleti e cittadini, ma soprattutto per il suo nobile fine: il ricavato della manifestazione sarà destinato al Banco Alimentare della Toscana Onlus per la realizzazione di una nuova cella frigorifera, strumento essenziale per proseguire la loro opera quotidiana al servizio dei più fragili. Parte del contributo è stato inoltre devoluto ai MaratonAbili Onlus e alla Lions Club International Foundation, testimoniando la portata solidale di un evento che va ben oltre la semplice gara. Impeccabile l’organizzazione logistica, affidata alla Podistica Isolotto, che ha garantito fluidità e sicurezza lungo tutto il percorso, contribuendo in modo determinante alla perfetta riuscita dell’evento.

A dare ufficialmente il via alla gara è stata l’Assessora allo Sport del Comune di Firenze, Letizia Perini, con partenza dal Viale Kennedy su un tracciato interamente immerso nel verde del parco, per un totale di 10 chilometri, affiancato da una camminata ludico-motoria di 5 km, pensata per coinvolgere anche famiglie e appassionati di tutte le età. A rendere indelebile la giornata è stato anche un momento altamente simbolico: il presidente della ETS Regalami un sorriso ha consegnato al Presidente dell’organizzazione Claudio Benedetti il logo in cotto dell’associazione, massima espressione di gratitudine e riconoscenza del sodalizio, come segno tangibile di un legame costruito nel tempo su valori comuni di altruismo, impegno e servizio alla comunità. A completare il quadro, il servizio fotografico ufficiale dell’evento è stato curato proprio dalla ETS Regalami un sorriso, che ha saputo cogliere e restituire le emozioni, i volti e la forza collettiva di una manifestazione che è molto più di una corsa: è un abbraccio corale alla solidarietà.