Trofeo Sasi, le foto e la classifica

Grassina, 12 gennaio 2025 – L’anno podistico 2025 si apre con un segnale incoraggiante: la passione per la corsa torna a riempire le strade, confermando la vitalità di questo sport. Il 47° Trofeo B. Sasi di Grassina ha visto ben 400 podisti cimentarsi su un percorso tanto impegnativo quanto spettacolare, lasciando il segno nel cuore di tutti i partecipanti.

LA CLASSIFICA

Organizzato con la consueta dedizione dal gruppo podistico Fratellanza Popolare di Grassina, l’evento ha raccolto unanimi consensi per l’eccellente organizzazione e il tracciato suggestivo. Il percorso, un continuo saliscendi fino all’ottavo chilometro, ha messo a dura prova gli atleti: una discesa vertiginosa seguita da una ripida ascesa di 300 metri, capace di sfidare anche i più allenati. Tuttavia, la fatica è stata ampiamente ripagata dall’indescrivibile bellezza dei panorami e dalla soddisfazione di tagliare il traguardo.

A rendere ancora più speciale l’evento, come da tradizione, è stato il gesto solidale: il ricavato delle donazioni legate al servizio fotografico è stato devoluto alla ETS "Regalami un sorriso", sottolineando ancora una volta come lo sport possa essere veicolo di altruismo e comunità. Un inizio d’anno straordinario, che promette di segnare una stagione ricca di emozioni per il podismo toscano e non solo.