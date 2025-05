Torna la campestre al parco di Mondeggi

Bagno a Ripoli (Firenze), 17 maggio 2025 – Torna domenica 18 maggio la 5ª edizione della Campestre al Parco di Mondeggi Durissima, ma bellissima.

Il Parco di Mondeggi, nel cuore del Comune di Bagno a Ripoli, si prepara ad accogliere la quinta edizione della corsa campestre organizzata dal Gruppo Podistico Fratellanza Popolare di Grassina. Un appuntamento ormai atteso da appassionati e camminatori, che potranno godere di un suggestivo percorso fuoristrada di 10 km interamente immerso nella natura del parco. Oltre alla prova principale, l’evento prevede anche la possibilità per camminatori e partecipanti non competitivi di cimentarsi su distanze più brevi, rendendo la manifestazione accessibile a tutti gli amanti dell’attività all’aria aperta. Il ritrovo è fissato per le ore 7.30 presso il parcheggio del Parco di Mondeggi, in località Capannuccia (Bagno a Ripoli), mentre la partenza è prevista alle ore 9.00. La gara si svolgerà sotto l’egida del Comitato UISP di Firenze e con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli. Per informazioni e iscrizioni: [email protected], Mario 329 2406421. Il servizio fotografico sarà curato dalla ETS Regalami un sorriso.