Fiorentina, presentata la maglia per la nuova stagione. Ricalca l'ultima di Batistuta

Firenze, 17 maggio 2025 - Dopo lo spoiler vintage della serata di ieri, la Fiorentina oggi ha presentato la sua nuova prima maglia da gara per la prossima stagione calcistica. Come ormai consuetudine, la divisa sarà usata per la prima volta nell'ultima partita casalinga della stagione, domani contro il Bologna allo stadio Franchi (fischio d'inizio ore 20.45. La maglia, come citato anche nel comunicato pubblicato dal club viola, ricalca quella della stagione 1999/2000, l'ultima di Gabriel Batistuta in viola con in panchina Giovanni Trapattoni. Una maglia divenuta iconica soprattutto per la vittoria in Champions League, nel magico teatro di Wembley, contro l'Arsenal. Ancora nella memoria la staffilata di Batistuta che s'infilò sotto la traversa, la partita memorabile di seconde linee come per esempio Fabio Rossitto in mezzo al campo e chiaramente le parate di Francesco Toldo. Una parata monumentale nel finale è entrata nella storia gigliata, con lo sguardo perso di Kanu a chiedersi come avesse fatto il portiere a parargli un tiro da zero metri.

Di seguito il comunicato diffuso dal club viola:

Kappa e Fiorentina, in vista della nuova stagione calcistica, svelano la nuova Kappa KOMBAT Pro Home 25/26. Un omaggio al DNA viola che fonde heritage e performance in un’unica maglia: questo Home kit rende omaggio alla maglia della stagione 1999/2000, con una grafica laterale tono su tono che valorizza il Giglio, dando forma a un pattern unico. I tradizionali contrasti bianchi a V sul colletto e a fondo manica completano l’identità cromatica, mentre la silhouette assicura un fit ergonomico e sartoriale.

Realizzata in tessuto ultraleggero Pro KOMBAT con tecnologia Hydroway Protection per la massima gestione di umidità e calore, la divisa presenta cuciture piatte e pannelli in mesh stretch sui fianchi per garantire comfort assoluto e libertà di movimento, annullando ogni sfregamento.

Lo shooting di presentazione richiama volutamente l’estetica vintage anni ’90, rimarcando la stagione calcistica alla quale il kit si ispira. La Fiorentina indosserà per la prima volta la nuova Home 25/26 nell’ultima partita casalinga di questa stagione — domenica 18 maggio, Fiorentina–Bologna (ore 20:45) allo stadio Artemio Franchi — regalando ai tifosi un’anteprima del kit.

La KOMBAT Pro Home 25/26 e gli altri capi della collezione Home 2025/26 saranno disponibili da sabato 17 maggio su kappa.com, fiorentinastore.com, presso i Fiorentina Store e in selezionati punti vendita Robe di Kappa.

Alessandro Latini