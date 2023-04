Terzo "Memorial Elena Ignesti" La solidarietà è scesa in campo

Evento di sport e solidarietà con il memorial di tennis Elena Ignesti che ha grandi finalità sociali. "Al termine della manifestazione - afferma l’organizzatrice Gaia Casati - non c’è un vincitore sul campo, ma vince lo spirito di solidarietà ed aggregazione che devono sempre essere al primo posto in una Comunità. In questa edizione erano circa 60 i partecipanti che hanno dato vita all’impianto sportivo del Filarete a incontri di doppi gialli formati da donne in rosa e simpatizzanti. Di grande rilievo il ricordo di Elena Ignesti che è la nostra prima tifosa, prematuramente scomparsa, ed è rimasta nel cuore di tutti noi".

Alla cerimonia di chiusura dell’evento era presente l’assessore Maria Federica Giuliani e la consigliera Laura Sparavigna, insieme al fratello di Elena, Federico Ignesti con l’organizzatrice la maestra Gaia Casati e i referenti del Cral Comune di Firenze.

Presso i campi da tennis del Cral Dipendenti del Comune di Firenze in via del Filarete a Firenze il 3° Memorial Elena Ignesti si è svolto in una bella giornata sportiva con l’amicizia e il divertimento assoluti protagonisti e al termine rinfresco e consegna dei riconoscimenti e delle uova di Pasqua, con appuntamento alla prossima edizione.

La Fondazione Tennis in Rosa è sinonimo di solidarietà. L’associazione è nata a sostegno delle donne operate di tumore al seno, è aperta sia alle donne che agli uomini con un percorso oncologico e vuole portare in primo piano il tema degli effetti benefici sul corpo e sulla mente dovuti allo sport attraverso le lezioni di tennis, che offre gratuitamente. L’attività sportiva riduce infatti il rischio di recidive poiché è funzionale al controllo del peso e determinante nel recupero della forma fisica dopo l’intervento chirurgico e l’eventuale chemioterapia. Già nel 2018 il Tennis in Rosa ha ricevuto il premio ‘Fratelli di Sport” dal presidente del Coni Giovanni Malagò. L’associazione Tennis in Rosa offre lezioni gratuite a uomini e donne che hanno avuto un percorso oncologico. Per informazioni contattare la maestra Gaia Casati al 3470972001.

F. Que.