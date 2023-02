"Storia dimenticata Ai bimbi cosa dico?"

"Il calcio dimentica la sua storia. Cosa raccontiamo ai bambini?". Celeste Pin, ex difensore, vanta 200 presenze in maglia viola: "È una situazione paradossale, il calcio si dimentica la sua storia. Questo è un gioco fatto di passioni e istinto, soprattutto dopo che la tua squadra ha segnato un gol. Certe dinamiche attuali spezzano l’emozione. Ben venga la tecnologia però deve essere utilizzata in situazioni più reali. Così si toglie la gioia di vedere una partita".

"Non avevo mai sentito parlare di fuorigioco geografico, pensavo stessero scherzando, ma i tifosi sono impreparati su questo: i regolamenti vanno spiegati meglio. Il calcio è giusto che si evolva, ma così stiamo esagerando. Un bambino che va allo stadio vede la palla dentro, esulta e dopo 5 minuti gli dicono che il gol non è più buono. E cosa gli racconti?"