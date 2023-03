Signa, sorriso a metà. Lastrigiana stop a Foiano

Sorride a metà il Signa dopo il recupero di Eccellenza, girone B. Va tutto storto invece alla Lastrigiana piegata di misura dal Foiano per un rigore dubbio. È stato un mercoledì caratterizzato anche dal ritorno dell’allenatore Matteo Innocenti sulla panchina della Fortis Juventus dopo l’avvicendamento con Juri Filipponi. Questi i risultati delle due gare di recupero giocate ieri.

Colligiana-Signa 1-1. Un pareggio che lascia molto amaro in bocca al Signa per questa gara di recupero della 26ª giornata. Passata in vantaggio con Cellai quasi allo scadere del primo tempo, la squadra canarina controlla bene una Colligiana che galvanizzata dal successo sulla capolista Figline, cercava nuovamente la vittoria per ridurre ancora lo svantaggio dalla vetta. Al 71’ su azione da calcio d’angolo, la Colligiana acciuffava il pareggio con Manganelli. Il Signa era sceso in campo con questa formazione: Crisanto, Di Biasi, Capochiani, Diegoli, Tempestini, Nencini S., Tempesti P., Dallai, Tempesti L., Coppola, Cellai (76’ Vitrani). Allenatore Scardigli.

Nuova Foiano-Lastrigiana 1-0. In virtù di un penalty trasformato al 24’ da Rufini, il Foiano supera di misura la Lastrigiana nel recupero della 27ª giornata. Nonostante tanto pressing la squadra fiorentina non è riuscita a raddrizzare il risultato. Tanto pressing e alcuni assist di Valori, non sono bastati alle punte Bianchi e Corsi di superare il portiere aretino Goretti. La Lastrigiana era scesa in campo con questa formazione: Fedele, Barzini (Pierattini), Corradi, Crini, Calonaci, Biondi, Terzani (Bourezza), Ammannati, Bianchi, Ciotola (Valori), Corsi. Allenatore Bartalucci.

La classifica: Figline punti 55, Colligiana 46, Castiglionese 45, Zenith Prato 44, Rondinella 42, Fortis e Signa 40, Mazzola Valdarbia e Pontassieve 38, Sinalunghese 35, Lastrigiana 34, Baldaccio Bruni e Foiano 31, Firenze Ovest 28, Porta Romana 27, Chiantigiana 21, Prato 2000 punti 8.

Giovanni Puleri