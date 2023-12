Sestese implacabile. Affrico e Fiesole show

Non passa domenica che il campionato di Promozione non faccia registrare delle sorprese che sono state tante anche in questa 12ª e 15ª giornata. Ha riposato Maliseti.

Questi i risultati.

Girone A

San Piero a Sieve-Real Cerretese 1-4. Tanto di cappello, la Cerretese è una squadra Real, il San Piero ne ha preso nota. I gol: Michelotti, Melani, Meucci, Gori e Bouhafa. Espulsi: Pozzi e Grassecchi.

Settimello-A.G. Dicomano 0-1. Con Bencini il Dicomano torna a sorridere a spese di un Settimello in giornata non proprio felice.

Luco-Viaccia 2-0. E sono tre le vittorie di fila per questo Luco di Bellini tornato ai massimi livelli e in una posizione di classifica tranquilla. I gol: Gianassi e Buzzigoli.

Girone B

Sestese-Atletico Piombino 2-0. Continua spedita la marcia della capolista Sestese che nei minuti iniziali di ripresa grazie a Belli e Manganiello, si sbarazza di una buona squadra.

C.S. Lebowski-Urbino Taccola 1-2. E’ un Lebowski in difficoltà che per mancanza dei suoi bomber Calbi e Celentano, incassa la 2ª sconfitta.

Porta Romana-Sant’Andrea 0-0. AAA cercasi gol. Un pareggio che lascia molto amaro in bocca a entrambe.

Girone C

Antella 99-Affrico 0-1. Partita vibrante, combattuta fra due buone squadre. L’ha spuntata la capolista Affrico con il suo bomber Papini. L’Affrico riporta a 4 i punti di vantaggio in classifica.

Fiesole-Grassina 1-0. Terza vittoria di fila con Selvaggio che con il gol di Renna batte il Grassina. Le emozioni nel finale: il salvataggio di Maretti e l’ottima parata di Raveggi. Espulso Metafonti.

M.M. Subbiano-Settignanese 1-1. Per la squadra di Milanesi è un punto eccellente su un campo difficile. Al gol di Elisacci, pareggio di Falsini.

G. Pul.