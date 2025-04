Scatta alle Cascine, torna la corsa benefica

Firenze, 7 aprile 2025 – È stata presentata al Magazzino del Banco Alimentare Onlus la tredicesima edizione della corsa podistica “Scatta alle Cascine”, organizzata da ben 26 Lions Club di Firenze e Prato e dal Leo Club di Firenze. L’evento, patrocinato dalla Regione Toscana e dal Comune di Firenze, si conferma come un appuntamento sportivo dal forte impatto solidale.

Il ricavato della manifestazione sarà interamente destinato al Banco Alimentare della Toscana Onlus, per la realizzazione di una nuova cella frigorifera, e contribuirà anche a sostenere le attività dei MaratonAbili Onlus e della Lions Club International Foundation. La macchina organizzativa è affidata alla Podistica Isolotto, la cui esperienza si è rivelata fondamentale per la buona riuscita dell’evento. In segno di riconoscenza, il presidente della UP Isolotto, Andrea Grassi, è stato insignito della massima onorificenza lionistica: il prestigioso riconoscimento “Melvin Jones Fellow”. Alla presentazione hanno preso parte numerose autorità civili e lionistiche. Tra queste: il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, Michela Monaco in rappresentanza della Sindaca di Firenze Sara Funaro, Tommaso Coppolaro (capo segreteria dell’Assessorato allo Sport, Giovani e Tradizioni Popolari), Mirko Dormentoni (Presidente del Quartiere 4), Noemi Salvati (Arciconfraternita di Parte Guelfa), Andrea Grassi (Presidente dell’Associazione Podistica Isolotto), Piero Giacomelli (ETS “Regalami un sorriso”), Lorella Paolieri (coordinatrice distrettuale del Comitato LCIF e rappresentante della Onlus “Il Dona c’è”), Leonardo Berni (Presidente del Banco Alimentare), Francesco Cottini (Governatore del Distretto 108LA Toscana), Silvia Bertelli (Presidente distrettuale Leo), Claudio Benedetti (Presidente di Scatta alle Cascine), insieme ai Presidenti dei Club Lions coinvolti. Tutti gli intervenuti hanno salutato con entusiasmo il ritorno di questa storica manifestazione, che si snoda interamente all’interno del Parco delle Cascine su un percorso di 10 km esatti. Il servizio fotografico ufficiale sarà curato dall’ETS “Regalami un sorriso”.