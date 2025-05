Pugilato, il 4 maggio ‘La Notte dei Gladiatori II’

Firenze, 1 maggio 2025 - Appuntamento il 4 maggio, con inizio alle 20, al PalaMattioli di via Benedetto Dei per "La Notte dei Gladiatori II". Si tratta di un evento che celebra la nobile arte della boxe, organizzato da Paolo Bologna, nome d’arte 'The Gladiator' - 28 anni, calciante degli Azzurri e neo campione italiano dei superwelter - col supporto della Pugilistica Azzurri di Santa Croce e il patrocinio del Comune di Firenze. La manifestazione è stata presentata, questa mattina in Palazzo Vecchio, dall'assessora allo sport Letizia Perini e da Paolo Bologna. Con loro anche alcuni degli atleti che saliranno sul ring: Matilde Latini, Jo De Castro, Dario D’Ulizia e Davide Ceccherelli. "La Notte dei Gladiatori II" si articola su 11 incontri dilettantistici (1 femminili) su 3 riprese di 3 minuti ciascuna. Prezzo del biglietto: 10 euro per gli adulti e 5 per i ragazzi al di sopra dei 14 anni. Sarà presente l’assessora Perini. "Vogliamo consolidare il lavoro che Paolo Bologna fa non solo nel mondo del pugilato ma in tutto il Quartiere - ha dichiarato l'assessora Perini -. E' bello far crescere, nel nome dello sport, tanti bambini e ragazzi. È un lavoro né scontato né facile e quindi trovare persone che mettono a disposizione un ring e tante competenze per giovani alle prime esperienze è un'ottima opportunità per tutta Firenze. Ringrazio chi ha pensato e realizzato questa manifestazione. Sono anche felice per la nuova palestra da 300 metri quadrati che sarà realizzata da Paolo Bologna nel Quartiere: un nuovo luogo di crescita, punto di riferimento per coltivare talento, disciplina e valori autentici". "Una manifestazione - ha ricordato la consigliera comunale Alessandra Innocenti - organizzata da Paolo Bologna, che dimostra la sua capacità di farci ben capire come uno sport possa richiamare tanti bambini, ragazze e ragazzi, del quartiere e non solo, che si mettono alla prova per raggiungere i propri obiettivi, ma anche per affrontare una sfida in primo luogo, con se stessi. "Un evento che riprende la tradizione fiorentina - ha sottolineato Paolo Bologna - con tanti debuttanti che fino a pochi mesi fa praticavano altri sport. Questa manifestazione che permettarà a quanti saliranno sul ring di poter valutare bene le proprie capacità. Sono convinto che ciascuno di loro ce la metterà tutta". "Non è uno sport solo per maschi - ha detto Matilde Latini - la boxe è formativa per tutti e per questo invito tutte le ragazze a praticarla". "Da questo incontro mi aspetto di rompere il ghiaccio e spero di fare un bel match - ha spiegato Davide Ceccherelli - questo è il mio obiettivo per il quale mi sono allenato duramente in palestra”. “Mi alleno ogni giorno intensamente - ha commentato Jobel de Castro - certo lavorando non è facile, ma ci metto tutto me stesso per raggiungere i miei obiettivi. Non ho fretta e so che ogni cosa ha il suo tempo". "Sto pensando molto alla sfida di domenica - ha spiegato Dario D’Ulizia - perché nel pugilato il match più importante è sempre quello più vicino e non quelli che potrebbero esserci in futuro. Gli allenamenti sono stati molto intensi e duri, ma ben programmati fin nei minimi particolari dal mio allenatore. Sarà un match duro ma non mi tiro mai indietro e rimango concentrato perchè la testa fa sempre la differenza sul ring".