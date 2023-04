San Godenzo cerca l’acuto per la Prima

Quattro giornate alla fine del campionato di Seconda Categoria: nel Girone H possono arrivare verdetti importanti dopo la retrocessione della Rontese.

Per la prima volta il San Godenzo può aggiudicarsi la vittoria del campionato, forte di sette punti di vantaggio, se batte in casa il Sant’Agata e la Resco Reggello perde contemporaneamente sul campo del Firenzuola, in piena lotta per conquistare la salvezza diretta.

Alle spalle della coppia di testa il Sagginale, terzo, ospita la Rontese ma è staccato di 15 punti dalla squadra di Mori ed è al momento escluso dai play-off dalla forbice di 10 punti.

Interessante la lotta per evitare i play-out. Adesso il Firenzuola e le Caldine, impegnate in casa con il Firenze Sud, sarebbero salve. Cercano punti preziosi in casa Albereta ’72 (con la Ludus ’90) e Nova Vigor Misericordia (con il Pelago); impegnate in trasferta Santa Brigida (sul campo della Molinense) e Londa (a San Polo).