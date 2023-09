San Donato non morde. Ma il Figline si adegua

San Donato Tavarnelle

0

Figline

0

SAN DONATO (3-5-2) Manzari; Videtta (46’ Lucatti), Diana, Frosali; Sichi, Burato (50’ Papalini), Giubbolini, Calamai (89’ Marianelli), Neri (76’ Panicucci); Bellini, Borghi (68’ Belli) All.: Collacchioni.

FIGLINE 1965 (4-3-2-1) Conti; Dema, Sabatini, Ficini, Banchelli; Torrini, Di Blasio, Bonavita (61’ Zhupa 89’ Pacini Gaeta); Caggianese (61’ Rufini), Diarra (80’ Malpaganti); Bruni (87’ Orpelli). All. Tronconi.

Arbitro: Benestante di Aprilia.

- Reti inviolate al Pianigiani, tra San Donato Tavarnelle e Figline. Anche se a metà partita mister Collacchioni ha provato a smuovere il gioco col cambio di modulo dal 3-5-2 al 4-4-2, l’ingresso di Lucatti e Giubbolini sulla linea difensiva. La mossa scuote il gioco del San Donato Tavarnelle, in divisa bianca per lasciare il gialloblù ai figlinesi, ma non aiuta. Nel primo tempo gara soprattutto a centrocampo e azioni pericolose da ripartenze. Come al 20’ quando al termine di un contropiede avviato da Borghi, i locali lanciano Giubbolini solo in area, che però non trova la coordinazione giusta. Al 26’ un tiraccio di Di Blasio finisce fuori, mentre al 27’ altro contropiede sfortunato: palla a Bellini, tiro al volo in diagonale, si distende Conti che con le dita devia in angolo. Al 44’ ci prova Nieri, e Conti para ancora.

Nella ripresa al cambio di modulo locale il Figline passa dal 4-3-2-1 al 4-4-2. Al 47’ gran tiro di Giubbolini, para in due tempi Conti. Al 51’ slalom di Bellini che salta due difensori, tunnel al terzo e tiro: fuori. Al 60’ Banchelli riceve palla da rimessa e sfiora la traversa. Al 61’ Bruni ha un’ottima occasione, ma la palla finisce fuori. L’ultima occasione è per il San Donato Tavarnelle: lancio da dietro per Lucatti che è indeciso se essere in fuori gioco o meno e non ne approfitta. Fine gara.

Andrea Settefonti