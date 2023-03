San Donato, niente da fare Colpo salvezza dell’Olbia

San Donato Tavarnelle

0

Olbia

2

SAN DONATO TAVARNELLE: Cardelli 5,5; Carcani 6 (75’ Montini 5,5), Gorelli 6, Siniega 6, E. Rossi 6 (88’ Borghi s.v.); T. Bianchi 6, Bovolon 5,5 (64’ Regoli 6,5), Sepe 6 (64’ Gerardini 6,5); Russo 5,5; Marzierli 5,5, Noccioli 5,5 (64’ Galligani 6,5). All. Buzzegoli-Ghizzani 6.

OLBIA: Sposito 7; Arboleda 6, La Rosa 6,5, Bellodi 6, Fabbri 6,5; Sperotti 6,5, Zanchetta 6, Dessena 6,5; Biancu 6 (68’ Corti 6), Contini 6 (52’ Incerti 6,5); Nanni 6,5 (dal 37’ Babbi 6). All.: Occhiuzzi 6,5.

Arbitro: Gandino di Alessandria 6

Reti: 19’ La Rosa; 31’ Dessena.

Montevarchi - È un San Donato Tavarnelle lento e poco incisivo, quello visto ieri a Montevarchi che contro l’Olbia ha rimediato la seconda sconfitta di fila dopo quella di Ancona. Ma soprattutto allo stadio ‘Brilli Peri’ di Montevarchi perde quello che era un vero e proprio scontro salvezza. Olbia davvero opportunista che di fatto ha fatto due tiri e ha trovato due gol mentre i chiantigiani, due parate miracolose di Sposito a parte, non sono riusciti a trovare lo specchio della porta. Emblematica dell’intera gara, l’ultima azione quando in tre su cross di Russo, Galligani, Gorelli e Regoli non riescono a trovare la coordinazione giusta per calciare in porta. È il 19’: corner e La Rosa di testa porta in vantaggio l’Olbia. Al 31’ arriva il raddoppio dell’Olbia. Dessena controlla la palla dal limite e lascia partire un destro che si insacca al sette sulla sinistra di Cardelli. Nella ripresa i cambi imprimono maggior determinazione al San Donato Tavarnelle ma non basta. Andrea Settefonti