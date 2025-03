A Firenze arriva Rosamimosa, corsa podistica contro la violenza sulle donne

Firenze, 3 marzo 2025 - Si intitola "Donne in corsa contro la violenza", la nuova edizione, la 38ma, di Rosamimosa, la corsa podistica femminile più antica di Italia in programma sabato 8 marzo a Firenze. Quest'anno, si spiega in una nota, oltre alla corsa competitiva di 8,5 chilometri riservata alle atlete che hanno compiuto almeno 16 anni, la manifestazione è aperta anche ai ragazzi delle scuole, che potranno partecipare, al pari delle ragazze, ad una a camminata ludico motoria di cinque chilometri.

"Con estremo piacere, anche quest'anno, sosteniamo un appuntamento che ha una forte valenza sportiva ma anche un importante impatto sociale e direi culturale - sottolinea in una nota il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - per la straordinaria qualità del messaggio che veicola. Rosamimosa, infatti, mette l'accento sulla necessità di contrastare la violenza di genere e una società è realmente civile solo se si basa sul rispetto e in particolare sul rispetto delle donne e delle differenze".

"Rosamimosa è un evento sportivo e sociale al quale teniamo particolarmente per l'importanza del messaggio di contrasto alla violenza sulle donne che diffonde - spiega Catia Bellotti, presidente dell'Asd Le Torri Podismo, associazione che organizza l'iniziativa -. Rosamimosa celebra da sempre le donne e l'importanza che esse hanno nella nostra società. Vuole essere una festa e per questo saranno presenti anche altre associazioni come Artemisia, Firenze in Rosa, Humanitas e Progetto Vanessa sportello di ascolto e prima consulenza per vittime di violenza e l'Associazione italiana celiachia con ristoro dedicato". Il ritrovo è per sabato 8 marzo, alle 14, allo stadio di atletica Betti in via del Filarete.