Rondinella, storia di un’altra Firenze

La Rondinella è tornata a volare in alto e la sua storia calcistica e popolare è stata narrata nel libro di Gabriele Fredianelli, presentato ieri in Regione. ‘Un’altra squadra, un’altra Firenze’ è il titolo dell’opera, edita da Diari e Memorie di Antonio Pagliai, che traccia un percorso indelebile negli ottanta anni di vita del club biancorosso e il suo legame col rione di San Frediano. "Un amore forte e duraturo - afferma il presidente della Rondinella Lorenzo Bosi - che ci lega alla città dal lontano 1946 anno della nascita della Rondinella. La società è stata rifondata quattro volte, con fusioni del 1997 con l’Impruneta e successivamente col Ponte a Greve e l’Olimpia Firenze e vanta nel suo palmares cinque campionati consecutivi di Serie C1 dal 1982 al 1987. Oggi disputa il massimo campionato regionale di Eccellenza giocando alle Due Strade. Hanno vestito la casacca biancorossa, negli anni, campioni come Luciano Chiarugi, Andrea Pazzagli, Guido Magherini, Christian Riganò, Sebastiano Rossi, Andrea Barzagli e tanti altri. Fredianelli ha realizzato un libro appassionante che va oltre il calcio ed evidenzia il legame con la città".

Parole di elogio per il libro da parte del Governatore Eugenio Giani: "La Rondinella rappresenta l’anima popolare di Firenze e il libro racconta in maniera coinvolgente la storia della squadra e i suoi personaggi, valorizzando anche l’aspetto sociale". L’autore Gabriele Fredianelli ha unito i successi calcistici ai periodi negativi, ma esaltando sempre la forza di rinascere del glorioso club: “Le vicende calcistiche - fa presente Fredianelli - si intrecciano al costume dei vari periodi, le incredibili gioie alle delusioni, sempre ben sapendo che la casacca biancorossa rappresenta un simbolo per Firenze, con il Marzocco e il Torrino di Santa Rosa i suoi emblemi.

Introduzione del libro a cura del presidente Giani e del vicedirettore de La Nazione, Luigi Caroppo. Fra i presenti Francesco Franchi, figlio di Artemio Franchi e Innocenzo Mazzini, insieme ad altre personalità.

Francesco Querusti