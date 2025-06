Torna il Fiorino sotto le Stelle, 12esima edizione

Sesto Fiorentino, 22 giugno 2025 – Si rinnova l’appuntamento con una delle serate più attese del podismo estivo toscano: mercoledì 25 giugno torna Il Fiorino sotto le Stelle, giunto alla sua 12ª edizione. A fare da scenario, come da tradizione, la splendida struttura commerciale della BigMat Focardi e Cerbai, che verrà messa a disposizione del GS Il Fiorino, realtà ormai protagonista nel panorama locale delle corse su strada.

L’evento, rigorosamente non competitivo, ha uno scopo benefico: l’intero ricavato sarà devoluto all’associazione "Girotondo per sempre", attiva all’interno dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze a sostegno dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

Il GS Il Fiorino, reduce dal recente successo alla Notturna di San Giovanni dove ha trionfato sia per numero di partecipanti che a punteggio, conferma con questa manifestazione la sua capacità organizzativa, proponendo una corsa al tramonto che si distingue per atmosfera, sicurezza e spirito di condivisione.

Il percorso si snoda lungo le ciclabili della piana di Sesto Fiorentino, abbracciando l’area verde de "La Querciola", in un tracciato piacevole e ben presidiato. Ma Fiorino sotto le Stelle è anche molto più di una corsa: è una vera festa del podismo, che culmina con una ricca conviviale finale, occasione perfetta per socializzare e celebrare la passione per la corsa.

Servizio fotografico ufficiale a cura dell’associazione ETS Regalami un sorriso, da sempre in prima linea per trasformare lo sport in solidarietà.