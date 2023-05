Rappresentativa Juniores in campo oggi

Torna in campo oggi la Rappresentativa regionale Juniores per continuare la preparazione per il 4° Memorial Fabio Bresci, a Rufina dall’1 al 4 giugno. La Rappresentativa, guidata da Uberto Gatti, giocherà oggi alle 15, allo stadio Bozzi delle Due Strade, un’amichevole con gli Juniores del Pontassieve.

Convocati - Portieri: Jacopo Ermini (Castiglionese), Filippo Pannocchia (Lampo). Difensori: Mirko Chelli (Affrico), Andrea Corsani (Bibbiena), Tommaso Corsi (Lastrigiana), Daniel De Luca (Mazzola V.), Luca Gazzoli (Capezzano), Carlo Milano (Cecina). Centrocampisti: Fabio Antoni (U. Taccola), Dennis Carrai (Perignano), Gabriele Moretti (Zenith Prato), Alessandro Papini (Sinalunghese), Leonardo Tassi (Firenze Ovest), Mattia Valori (Lastrigiana), Gianmarco Aiazzi (Maliseti Seano), Tommaso Iania (Affrico), Yuri Palazzesi (Mazzola Vald.), Antonino Vassallo (Baldaccio Bruni). Attaccanti: Giulio Biliotti (Floria), Tommaso Buscema (Zenith Prato), Zakaria Moussaid (Novoli), Francesco Vitolo (Lampo).

F. Que.