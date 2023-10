Quelle scelte in vista del Napoli. Una rincorsa figlia dei calcoli

I calcoli in vista del Napolo vengono spazzati via quando Italiano decide che è il caso di evitare una brutta figura, dentro Parisi per un ammaccato Biraghi e Arthur per Maxime Lopez tanto per cominciare. Ancora in campo Gonzalez alla faccia del turnover (farà lui l’assist per il pareggio di Ikone). Decisivo anche l’ingresso di Barak per uno spentissimo Mandragora: si può dire dunque che l’allenatore abbia ben corretto le proprie scelte iniziali, anche se gli concediamo il beneficio di un’attenuante: è davvero difficile trovare la ricetta giusta in mezzo a così tante partite ravvicinate.

Domenica a Napoli ce ne sarà una parecchio importante. Più di quella di ieri sera? Le squadre veramente forti lo sono sempre e ovunque, lavori in corso per il salto di qualità.