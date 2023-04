Picchione e Viviani, show al Carmagnini

Al Park Tennis Calenzano si è conclusa la 4ª edizione del Memorial Alessio Carmagnini. Al termine di due settimane di incontri hanno scritto il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione Andrea Picchione e Maria Vittoria Viviani. Il tabellone maschile, grazie anche a un montepremi di 9mila euro, ha messo in campo giocatori di alto livello con due semifinali prestigiose. Andrea Picchione 2.1 e primo favorito del seeding ha superato Alessandro Pecci 2.2 per 6-4 6-0, mentre Federico Maccari 2.3 batteva il secondo favorito Kirill Kivattsev 2.2 per 6-4 6-4. Nella finalissima Picchione vinceva con un doppio 6-3 su Maccari.

A livello femminile arrivano all’atto conclusivo, per contendersi il titolo, le prime due teste di serie con Maria Vittoria Viviani 2.2 che conquista il Trofeo per il ritiro dell’avversaria Federica Di Sarra 2.1 sul 4-1 nel primo set. In semifinale erano giunte Matilde Gori 2.4 ed Elena Baiocchi 2.5.

F. Que.