Pallanuoto, parte da Firenze la serie A gold della Finp

Firenze, 2 aprile 2025 - Il prossimo weekend, per il quinto anno consecutivo, si svolgerà il Campionato di Serie A della Pallanuoto Finp (Federazione italiana nuoto paralimpico).

Quest'anno con una formula innovativa che prevederà due gironi da cinque squadre con la denominazione 'Gold' e 'Silver'. La Serie A Gold raggruppa le prime cinque squadre che lo scorso anno si sono classificate nel Campionato Italiano, le squadre interessate sono: GLS Napoli Lions, Rari Nantes Florentia, SS Lazio Nuoto, San Giorgio Columbus e Apd Dhea Sport. Questi cinque team si sfideranno nel girone di andata che si terrà presso la piscina Nannini di Firenze da venerdì 4 a domenica 6 aprile prossimi.

La Serie A Silver raggrupperà invece le restanti quattro squadre classificatesi nel 2024 nel Campionato Italiano. Vedremo scendere in acqua la Granda Waterpolo Ability, l'Asd Crazy Waves, la Pallanuoto Trieste Ssd e la Mo.Cri.ni. Linus. Parteciperà agli incontri l'ultima nata in casa Finp, seconda società capitolina, la Octopus Ssd, con a capo il presidente Alfredo Francesconi.

L'andata del girone silver si svolgerà invece al Polo Natatorio 'Bruno Bianchi' di Trieste da venerdì 11 a domenica 13 aprile 2025. Questa nuova formula del Campionato italiano di serie A ha come obiettivo quello far giocare il più possibile le squadre, cercando non solo di livellare il gioco in acqua, ma anche di facilitare e di rendere omogenea la crescita tecnica di tutti gli atleti.