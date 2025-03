Pallanuoto paralimpica “Rarini per Amore”, amichevole di lusso a Bellariva

Firenze, 20 marzo 2025 – Lo sport come strumento di inclusione e solidarietà torna protagonista in riva all’Arno per il primo Triangolare di Pallanuoto Paralimpica “Rarini per Amore”, amichevole di lusso in programma domenica 23 Marzo alla Nannini Bellariva di Firenze, che di fatto anticipa i preliminary round - Girone Gold- del V Campionato Italiano di Pallanuoto Paralimpica FINP in programma sempre alla Nannini di Firenze dal 4 al 6 Aprile.

Un torneo a scopo solidale, promosso e organizzato dalla Onlus Rarini per Amore che si occupa di sostenere le famiglie bisognose nell’avviamento alla pratica natatoria, con l’obiettivo di divulgare il seme della solidarietà attraverso lo sport paralimpico. La preview in odor di campionato vedrà la partecipazione dei campioni d’Italia in carica dei Lions Club Napoli, il Trieste e la Rari Nantes Florentia, società italiana più titolata a livello FINP con uno scudetto, quattro coppe Italia e una Super Coppa Italiana in bacheca.

Programma Partite Triangolare

Sabato 22 Marzo, Ore 19:30 Allenamento Amichevole

Domenica 23 Marzo, Ore 10:00 Rn Florentia Vs Pn Trieste

Domenica 23 Marzo, Ore 11:30 Rn Florentia Vs Napoli Lions

Domenica 23 Marzo, Ore 14:30 Pn Trieste Vs Napoli Lions