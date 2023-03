Open, Capecchi all’assalto del Match Ball

Al Match Ball Firenze si è alzato il sipario sugli Open di pre qualificazioni Bnl d’Italia, con montepremi di 25.610 euro e valido come 45° edizione dei Campionati Toscani Assoluti. Il circolo di Candeli a Bagno a Ripoli è sempre più un punto di riferimento del tennis toscano con una manifestazione di livello nazionale che permette di accedere alle pre qualificazioni degli Internazionali d’Italia. Si gioca su campi all’aperto, con ingresso libero al pubblico.

In queste due settimane di sfide, conclusione domenica 2 aprile, si assegneranno anche i titoli assoluti di campione toscano e andrà a conclusione il torneo di Terza Categoria, sia al maschile che al femminile, per premiare con lo scudetto toscano i vincitori. Inoltre verranno assegnati alle coppie vincitrici del doppio (maschile e femminile) i pass per il torneo di doppio che si svolgerà nella capitale e il titolo toscano alle coppie migliori classificate. In questo caso le iscrizioni scadranno domani alle 12.

Gli incontri verranno giocati al Match Ball Firenze e a supporto ci saranno anche i campi del Circolo Tennis Scandicci. Nel torneo maschile i primi tre favoriti del tabellone, in base alle classifiche, sono il giocatore del circolo di casa Daniele Capecchi (Match Ball Firenze), Marco Speronello (St Bassano) e Manuel Mazza (Tennis Viserba) tutti 2.1; a seguire Federico Maria Lucini (Tc Milano), Marco Dessì (Tc Viterbo), Pietro Romeo Scomparin (Tc Schio) e Alessandro Ragazzi (Tennis Levico Terme) con classifica 2.2.

Nel torneo femminile la favorita è la toscana ed ex campionessa italiana under 16 nel 2021 Viola Turini 2.1 (Tc Prato) che cercherà di conquistare l’accesso alle pre qualifiche di Roma. Accanto a lei l’esperta giocatrice trentina Angelica Moratelli (At Verona) ex numero 318 della classifica Wta. A insidiare le prime due favorite Ginevra Parentini Vallega Montebruno (Area Tennis Academy), Laura Mair (Tc Gherdeina), Valeria Muratori (Sporting Sassuolo), Anastasia Bertacchi (Tc Italia) e campionessa italiana under 16 nel 2022, Matilde Mariani (Ct Giotto Arezzo) con classifica 2.3.

Francesco Querusti