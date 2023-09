Novoli, rigore e distrazione. Sancascianese approfitta

La partita di cartello del girone C di Prima categoria, quella che si giocava ieri fra la Sancascianese e il Novoli, finisce con un incredibile pareggio raggiunto all’ultimo minuto. Il gol dell’1-1 finale viene segnato dai gialloverdi per merito del giovane attaccante Morina, entrato nella ripresa. Il Novoli ha disputato una gara generosa ma non è riuscito a raddoppiare, e appena ha mollato un po’ si è addirittura visto raggiungere.

Primo tempo di maggiore predominio territoriale da parte del Novoli, con De Tellis e Proietto che si sono rivelati i più incisivi, mentre la Sancascianese giocava con azioni di rimessa, pur rendendosi molto, pericolosa ad esempio al 32’ con una manovra a due fra Masetti e Lumachi, che però terminava senza concretizzarsi. Negli ultimi minuti del primo tempo è ancora De Tellis in avanti, ma si vede respingere una pur bella conclusione sulla linea da Schiazza.

Nella ripresa è invece la Sancascianese a rendersi insidiosa subito, con Magistri che da una buona posizione calcia però a lato. Cambio di passo, e di campo: poco dopo è il Novoli a farsi pericoloso colpendo la traversa. Il vantaggio per il Novoli arriva al 76′, con un’azione sulla destra e Schiazza che intercetta il pallone con un braccio. Proteste degli ospiti, ma il direttore di gara è irremovibile. Dal dischetto De Tellis mette alle spalle del portiere Minò.

La Sancascianese però dimostra grinta. All’86’ Masetti calcia forte dal limite, ma Fattori devia con bravura in corner. Il pareggio arriva al 90′ su azione di Ceccatelli sulla destra che si libera e crossa al centro area dove il giovane attaccante Morina di testa segna il gol dell’1-1 e viene abbracciato da tutta la squadra. Bene il Novoli che ha dimostrato di essere squadra quadrata in tutti i reparti.

Negli altri risultati del girone C l’Isolotto perde in casa 2-1 contro il Gambassi, pari del Cerbaia 1-1 col Castello. Il Calenzano (2-2) rimonta due gol al Csl Prato. Il Barberino Tavarnelle vince 1-0 alla Ginestra, marcatore D’Urso. Super Barberino Mugello che batte 5-2 l’Albacarraia con 4 gol di Cavicchi e Fioravanti.

Nel girone D la Rignanese vince 1-0 sul Piandiscò con gol di Ramaj. L’Incisa corsara sul campo dello Sporting Arno per 4-2. Cubino fa il colpo e batte 3-2 il Chianti Nord. Il Casellina supera 1-0 il Levane e anche il Reggello vince di misura col San Clemente, rigore di Focardi. San Godenzo-Galluzzo 2-3 per i locali Vallaj su rigore e Fossati, per il Galluzzo doppietta di Paoletti e Leporatti.

Francesco Querusti